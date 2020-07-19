أخبار مصر | نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات بعلوم القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات بعلوم القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة كلا من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة امتحانات المستوي الرابع بكلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم بالفترة المسائية، وذلك لتفقد أعمال سير امتحانات المستوى الرابع بالكلية وفق اشتراطات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وذكر المناوي أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على إتمام مدة الامتحانات بالشكل الذي يليق باسم الكلية والجامعة، كما أشار المناوي إلى إشادة نواب رئيس الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية لوقاية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع منسوبيها المشاركين في الأعمال الأمتحانية.
الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أشارت إلي أن الكلية حريصة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها خلال فترة الامتحانات، كما تعمل الكلية على تذليل كافة التحديات التي يواجها الطلاب أثناء تلك الفترة بما لا يؤثر على جودة العملية الامتحانية وبما يتفق مع تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.