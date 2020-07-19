أخبار مصر | نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات بعلوم القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات بعلوم القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة كلا من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة امتحانات المستوي الرابع بكلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم بالفترة المسائية، وذلك لتفقد أعمال سير امتحانات المستوى الرابع بالكلية وفق اشتراطات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر المناوي أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على إتمام مدة الامتحانات بالشكل الذي يليق باسم الكلية والجامعة، كما أشار المناوي إلى إشادة نواب رئيس الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية لوقاية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع منسوبيها المشاركين في الأعمال الأمتحانية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أشارت إلي أن الكلية حريصة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها خلال فترة الامتحانات، كما تعمل الكلية على تذليل كافة التحديات التي يواجها الطلاب أثناء تلك الفترة بما لا يؤثر على جودة العملية الامتحانية وبما يتفق مع تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.