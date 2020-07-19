مصر | نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة 16 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة 16 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الأحد، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.

وكانت محكمة جنح الدقي، قررت حبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

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قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، لجلسة ٢٢ يوليو للمستندات.

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دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.