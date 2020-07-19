شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير صالة كبار الزوار 27 بمطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة والتي امتدت لنحو ستة أشهر.

يأتى ذلك في إطار أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بمطار القاهرة والمطارات المصرية واستغلال فترة توقف حركة الطيران في أعمال صيانة ورفع كفاءة المباني والمنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر بوابات مصر التي تمثل واجهاتها الحضارية أمام ضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

وحرصت وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية بالصالة وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة في مجال شبكات التواصل والإنترنت مع الحفاظ على الطابع والسمات الحضارية لمطار القاهرة، خاصة أن هذه الصالة من أقدم مبانى المطار وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تطويرها منذ إنشائها عام 1978، وشهدت استقبال العديد من الوفود الرسمية والشخصيات الهامة على مستوى العالم.

ومن جانبه، صرح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن هذا التحديث يأتى مواكباً لما تشهده الدولة المصرية حالياً من طفرة كبيرة في مجال البناء والتنمية المعمارية لمختلف المواقع الهامة والمنشآت الحيوية، مضيفاً أنه تمت إضافة مسطح 110 م ليصبح إجمالى مساحة المبنى بعد أعمال التطوير 380 مترا مربعا، بهدف التوسعة وتحتوى الصالة على صالون رئيسي على مساحة 110 أمتار مربعة وصالون فرعي على مساحة 45 مترا مربعا، بالإضافة إلى 3 مكاتب إدارية.