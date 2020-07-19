شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب بوضع حلول لتسرب المياه بنفق المؤسسة بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة تفقدية لنفق المشاة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بحضور مسؤولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحي والدكتورسمير حماد، نائب المحافظ، لحل مشكلة تسريب المياه بنفق المشاة، ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه التي تتسرب داخل النفق.

والتقى المحافظ بالدكتورمجدي عبدالعظيم، استشاري بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، وتم التنسيق لأخذ مسحة من التربة من جانبي النفق، بعرض الطريق الزراعي لمعرفة مصدر المياه إذا كانت جوفية أو مياه شرب أو صرف صحي، وبناءا عليه سيتم تحديد أنسب طرق علاج المشكلة، سواء عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

ووجه المحافظ بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية، لحل المشكلة باعتبارها مشكلة خطيرة تتعلق بتهديد أرواح المواطنين وتحتاج إلى التدخل الفوري والعاجل، وعدم الانتظار إلى عقد اجتماعات أو إجراءات روتينية، مطالبا بسرعة الانتهاء من أخذ الجسات والتوصل إلى النتائج الفنية للبدء في علاج المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وردا على شكاوى عدد من المواطنين من تراكم وانتشار القمامة بطول ترعة ميت نما كلف المحافظ رئيس حي غرب بإزالة التراكمات الموجودة، كما تم التنسيق مع مديرية الري لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة أي تعديات على الترعة، والتنسيق مع المرور لإزالة أي سيارات مخالفة ومنع الانتظار المخالف وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري مشاة كفر شبين بمدينة شبين القناطر بتكلفة تبلغ 5 ملايين جنيه، ويقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويعمل الكوبري على نقل حركة المواطنين من أعلى السكة الحديد حماية لأرواحهم، حيث يتطلب هذا المكان وجود هذا الكوبري لمنع تعرض المواطنين للحوادث لمرورهم من فتحات غير شرعية تم غلقها.

وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المدنية للكوبري، والانتهاء منه في وقت قياسي نظرا لحاجة المواطنين إليه، مشيرا إلى أن هذا الكوبري بعد إنشائه سيرفع العبء عن كاهل المواطنين القاطنين بتلك المنطقة.

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محافظ القليوبية فى شبرا الخيمه وشبين القناطر

محافظ القليوبية فى شبرا الخيمه وشبين القناطر

محافظ القليوبية فى شبرا الخيمه وشبين القناطر

محافظ القليوبية فى شبرا الخيمه وشبين القناطر

محافظ القليوبية فى شبرا الخيمه وشبين القناطر