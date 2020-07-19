شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر علمي إليكتروني لعلم الإحصاء الطبي بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان الويبينار العلمى بعنوان«Biomedical Statistic، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم الوحدة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم/ رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى .

يحاضر في الويبينار الأستاذ الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب قصر العيني ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين في مجال الإحصاء.

ويعقد الويبينار العلمى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال تطبيق زووم، على مدار يومين الاثنين الموافق٢٠ يوليو بعنوان (Basic statistics)، والاثنين الموافق ٢٧ يوليو بعنوان (Advanced statistics) .