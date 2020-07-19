شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 12 حالة من فيروس كورونا في مستشفى التأمين الصحي ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي، عن خروج 12 حالة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ورود تقارير عينات المسحات التي تم سحبها منهم، والتي جاءت سلبية وتحسن حالتهم.

وأكد «منير» أنه بخروج المتعافين اليوم يرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفى إلى 550 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتي اليوم، كما تم صرف 382 بروتوكول علاج أقرته وزارة الصحة للحالات التي لها عزل منزلى حتى تعافيهم ليكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلى 932 حالة.

وأوضح مدير المستشفى أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابًا بالفيروس، ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.