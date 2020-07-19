شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي: إتاحة قروض نُظم الري خلال 3 أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمناسبة التوقيع على بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد لتطوير نظم الري بالمحافظة، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك ودوره المستمر في تمويل قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية على المستوى الوطني، ومن بينها دعم وتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة.

وأكد أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة، في إطار هذا البروتوكول خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، حرصاً من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن شكره لكل من وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد على التعاون الدائم والمثمر مع البنك الزراعي المصري وتطلعه إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الزراعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بتوقيع بروتوكول للتعاون يستهدف تطوير وتحديث منظومة الرى في الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بتحويلها من أسلوب الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط، حيث وقع البروتوكول كل من معالي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ويأتى توقيع هذا البروتوكول ضمن السياسات التي تتبناها الدولة والهادفة لرفع كفاءة استخدام مياه الرى والمحافظة على مصادرها المختلفة وترشيد استخدامها من خلال التوسع في استخدام أساليب الرى الحديثة.