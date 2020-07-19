شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يشارك في استقبال رئيس وزراء اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني، الدكتور معين عبدالملك، الذي وصل اليوم إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

وشارك في مراسم الاستقبال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة، والدكتور محمد مارم، سفير اليمن لدى القاهرة وعدد من المسؤولين المصريين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور معين عبدالملك جلسة مباحثة موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك.