شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الري المصرية في أوغندا تنهي أعمال صيانة استراحاتها بالتشغيل الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت بعثة الري المصرية بأوغندا من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة للبعثة بجنجا بأوغندا، تنفيذا لمتابعة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، حيث قامت البعثة المصرية بأوغندا تحت إشراف وإدارة الدكتور عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين، ورئيس بعثة الري المصرية، بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا وعددها «6» استراحات عن طريق التشغيل الذاتي، ما أدى إلى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الري تم الانتهاء من إنشاء أسوار جديدة «1200 م × ۳٫۲۰م» واللاند سكيب «٤٠٠٠ م٢» حول عدد «6» استراحات، عن طريق التشغيل الذاتي ما أدى إلى توفير ما يقرب من 750 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة.

ومن المقرر صيانة وتأهيل عدد «6» مباني لإقامة العاملين الأوغنديين وعدد «6» جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه المباني الملحقة باستراحات الري المصري بجنجا بأوغندا، عن طريق التشغيل الذاتي وكذلك صيانة وتأهيل استراحة كمبالا وإنشاء السور «۲۲۰م × ۳٫۲۰ م» واللاند سكيب حولها.

وناقش الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر الهاتف مع الدكتور عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين، رئيس الري المصري في أوغندا، جهود البعثة المصرية في أوغندا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى متانة علاقات التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه، ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية، جار تنفيذ عدد ٥ خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي.

Advertisements