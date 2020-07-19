شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس» يستقبل وزير الإنتاج الحربي: المنصب تكليف وليس تشريفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، وذلك عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم.

قال الفريق عبدالمنعم التراس، باسم كل العاملين في الهيئة يوجهون التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، بعد أن نال الثقة الغالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفه بالمهام الجديدة.

وأضاف التراس، خلال تكريم المهندس محمد مرسي، أن المنصب تكليف وليس تشريفًا ولديه مهام وأعباء كثيرة، وهو معروف بأنه رجل حاسم وحازم في شغله وقراراته.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تشرفت واستفادت خلال تواجد المهندس محمد مرسي عندما كان مديرا عاما للهيئة.

وقدمت الهيئة العربية للتصنيع بخالص التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث إنه كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

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