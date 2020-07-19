شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديلات «بيت الزكاة» وإعفائها من «القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.

وجاء مشروع القانون في مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة «4» من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:

«وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون».

ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة «17» من القانون المشار إليه نصها الآتي:

«الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه».

والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

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وقال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة تأتي من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضروري ومهم، حتى توجه الأموال التي تدفع لهذه الضريبة في أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.