شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال العطاء القضائي لرئيس التفتيش بمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتملت رحلة العطاء القضائي للمستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص ورئيس إدارة التفتيش الفني بالمجلس، عقب بلوغه سن تقاعد القضاة.

وكان التاريخ القضائي للمستشار يحيى خضرى نوبي حافلا بالعمل في العديد من جهات الدولة، فقد أوفد في منحة تدريبية بفرنسا وحصل خلالها على دبلوم التخصص في العلوم الإدارية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1988، وأعد اللائحة الخاصة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عند نشأتها حينما كان مستشارا لها الفترة من 2-5-1984 حتى 14-7-1987. واُعير مستشارًا قانونيًا بوزارة البرق والبريد والهاتف بالسعودية الفترة من 30-11-1991 حتى 30-11-1995، وتولى عضوية الهيئة العامة لمشروعات تخطيط النقل عام 2002، ورئاسة اللجنة الوزارية المختصة للتحقق من تقييم أصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري عام 1999، وتولى رئاسة لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من وزير الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1999 المدة من 1999 حتى 2005، ورئيس اللجنة الثالثة للتظلمات للهيئة العامة لسوق المال خلال المدة من 2006 حتى 2014.

كما عمل مستشارًا قانونيًا لهيئة الطاقة الذرية منذ عام 2004 حتى عام 2018 وعضوية مجلس إدارة الهيئة التي شاركت في مشروع محطات الطاقة النووية في الضبعة، وهي أطول فترة قضاها مستشار قانوني لتلك الهيئة ذات الأهمية الخاصة.

وتولى عضوية اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتولى رئاسة مجلس تأديب السفراء من الفئة الممتازة والسفراء الوزراء المفوضين بوزارة الخارجية، كما ترأس المحكمة الإدارية العليا دائرة العقود الإدارية وأصدر العديد من الأحكام القضائية التي احتوت على مبادئ لاسترجاع أراضي الدولة.

وودع المستشار يحيى خضري زملاءه وتلاميذه الذين تمنوا له النجاح في مواقع أخرى من العمل العام لخدمة الوطن.

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