شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر ترفض أى تدخلات إقليمية للدول غير العربية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تقدم كل الدعم والمساندة من مصر لأشقائها فى اليمن، مؤكدا أن مصر ترفض أي نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية في اليمن، لأن ذلك يزعزع استقرار اليمن، مؤكدا أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن ستعقد قريبا.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن هناك ما يقرب من مليون يمنى تستضيفهم مصر، موضحا أن رئيس الوزراء اليمنى طالب بدعم مصر لليمن فى جهود الإعمار، مؤكدا أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير فى إعادة إعمار اليمن.
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