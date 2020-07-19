شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن:تطرقنا لملف السلام واتفاق الرياض ومصر حاضرة بقوة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن جلسة المباحثات الثنائية مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فرصة هامة لأن مصر دائما حاضرة فى وجدان كل يمنى، موضحا أن جلسة المباحثات الثنائية تطرقت لملف السلام واتفاق الرياض، موضحا أنه كان من المهم الاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدا أن مصر حاضرة بقوة فى اليمن .

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وأكد عبد الملك، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اليمن تمر بحرب أهلية، موجها الشكر لمصر والقيادة السياسية على التسهيلات التى تقدم لليمنين فى مصر

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى، أن العلاقات اليمنية المصرية علاقات لها وضع خاص، مضيفا أن هذه المباحثات ستكون بداية لاجتماعات قادمة.