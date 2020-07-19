شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن:تطرقنا لملف السلام واتفاق الرياض ومصر حاضرة بقوة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن جلسة المباحثات الثنائية مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فرصة هامة لأن مصر دائما حاضرة فى وجدان كل يمنى، موضحا أن جلسة المباحثات الثنائية تطرقت لملف السلام واتفاق الرياض، موضحا أنه كان من المهم الاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدا أن مصر حاضرة بقوة فى اليمن .
وأكد عبد الملك، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اليمن تمر بحرب أهلية، موجها الشكر لمصر والقيادة السياسية على التسهيلات التى تقدم لليمنين فى مصر
وأضاف رئيس الوزراء اليمنى، أن العلاقات اليمنية المصرية علاقات لها وضع خاص، مضيفا أن هذه المباحثات ستكون بداية لاجتماعات قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليمن:تطرقنا لملف السلام واتفاق الرياض ومصر حاضرة بقوة فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.