شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن ستعقد قريبا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء اليمنى طالب بدعم مصر لليمن فى جهود الإعمار، مؤكدا أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير فى إعادة إعمار اليمن.