شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. أبرز رسائل اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوى، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فى إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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فى الانفوجراف التالى نستعرض أبرز رسائل اجتماع مجلس الدفاع الوطنى