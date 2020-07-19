شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وحدة وسلامة اليمن الشقيق ضمان لاستقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، دعم مصر للحكومة اليمنية ودعم استقرار ووحدة وسلامة اليمن الشقيق، مؤكدًا رفض مصر أى تدخلات إقليمية فى اليمن مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره اليمنى، أن أمن اليمن أمن قومى لمصر والأمة العربية بأكملها، حيث أن موقع اليمن يزيد من أهمية الاستقرار بها.

وأوضح أن مصر مهتمة باستقرار ووحدة وسلامة أراض اليمن وهو ضمان لاستقرار مصر، مضيفًا: "حريصون على ذلك، ونقدم دعم كبير لعلاج المواطنين اليمنيين وألوف الدراسين فى مصر".