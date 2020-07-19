شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه مكافأة لـ 3 مديريات لجهودها في مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، عن انضمام مديريات أوقاف "أسيوط - سوهاج - مرسى مطروح"، إلى المديريات الإقليمية التي تجاوزت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحى الأوقاف وهى على الترتيب "الغربية - الفيوم - شمال سيناء - أسوان - قنا – السويس".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها 5 آلاف جنيه لمديريات (أسيوط وسوهاج ومرسى مطروح)، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية، علمًا بأن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن تحقيق مديرية أوقاف الشرقية الــ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الشرقية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة فى موعد أقصاه الأربعاء 22/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.