شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجربة لحجز موعد لاستخراج محرر من الشهر العقارى بتطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فعلت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان ــ وزير العدل، بالتوسع فى تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الالكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتباراً من اليوم الأحد 19 يوليو.





وأطلقت وزارة العدل تطبيق " أرغب فى عمل توكيل " رسميا فى 5 يوليو الجارى، والذى من خلاله يمكن للمواطن حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات والحصول على خدمات الشهر العقارى والتوثيق، واقتصر عمل التطبيق فى نطاق مكاتب القاهرة، وبعد نجاح التجربة قرر وزير العدل التوسع فى النطاق الجغرافى للتطبيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأجرى ”الخليج 365”، تجربة عملية للتطبيق الجديد "أرغب فى عمل توكيل"، حيث تم تحميله كتابة الاسم فى مكان البحث على المتجر الالكترونى "play store" وفور ظهور ايقونة التطبيق يتم تحميله والانتظار لفتحه.





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ويطلب التطبيق من المستخدم بعد فتحه تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS"، ليقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان المستخدم.









يظهر على الشاشة أبرز المكاتب القريبة من المستخدم حيث يقوم باختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب، لتظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومي الخاص والتصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر، ويشمل التطبيق خدمات آخرى لم تفعل بعد فضلا عن اشتماله على قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة .





جاء ذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، واتساقاً مع نهج وزارة العدل فى تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتيسيراً على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشياً مع التدابير الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.



