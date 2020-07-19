شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الإعلامية ريهام السهلى عضو الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ، اليوم الأحد ، والدة الإعلامية ريهام السهلى عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ويتقدم الخليج 365 بخالص التعازى للإعلامية ، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من:

1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

4- ريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

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5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

7- سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .