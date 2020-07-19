شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: نعمل على تخفيف التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، إن الاتحاد يعمل على تخفيف التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا، فى إشارة إلى قضية سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة التوافق على فترة ملء سد النهضة، وفى وقت سابق، أشاد مفوض العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بجهود جنوب أفريقيا كرئيس للاتحاد الأفريقى بشأن قضية سد النهضة، وذلك لإيجاد حل للاختلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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وأعرب الاتحاد الأوروبى ، ترحيبه بالدعوة لاجتماع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنها خطوة تستحق دعما بالإجماع من المجتمع الدولى، داعيا الأطراف إلى العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق جماعى.

وأوضح المسئول الأوروبى أنه فى حال توصلت الأطراف إلى توافق سنشجعهم على اختيار الطريق التصالح ودفعه للأمام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فوائد كبيرة ببناء الثقة؛ وإمكانيات متجددة لبيئة مواتية لاستثمار فى التنمية والأمن المائي للحوض بأكمله، مؤكدا تأييد الاتحاد الأوروبي تأييدا تاما للتوصل لنتيجة إيجابية لجميع الأطراف.