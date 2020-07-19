شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 4 حالات غش بامتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ان امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للقسم العلمى، سادت اللجان حالة من الهدوء وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط زمناً ومحتوى.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن غرفة العمليات رصدت حالتين غش ورقى ومثلهما إلكترونى، وإلغاء ندب رئيس لجنة بالإضافة إلى إلغاء ندب أكثر من 5 أعضاء لإخلال بواجبهم الوظيفى بالإضافة إلى إلغاء عمل 3 من العمال باللجان.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.