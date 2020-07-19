شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد البابا تواضروس الثاني ، اليوم الأحد ، مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تابع أعمال التجديد الجارية في أيقونات المزار التي يقوم بها فريق عمل بقيادة الراهب القمص مكسيموس الأنطوني الى جانب مجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في مجال تجديد الأيقونات والفريسكات.

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ويجرى تجديد أيقونات مزار "كاروز الديار المصرية" لأول مرة منذ خمسين عامًا.