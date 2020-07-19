شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العيادات الطبية الخاصة بأسر الشهداء والمصابين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب اليوم الأحد.

وأكد أمين عام المجلس على أن العيادات تشمل كافة التخصصات والأقسام الطبية وتعمل على مدار اليوم لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

وكان المجلس قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في كافة التخصصات لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.

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وصرح "الخطيب" بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.