شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: سأستمر على نهج "العصار".. وسنطور المنظومة تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي الجديد، بالفترة التي قضاها الفريق محمد العصار بالوزارة، قائلًا: "أتوجه بكل التقدير والاحترام للفريق محمد العصار رحمه الله، حيث بذل جهودًا كبيرة في الوزارة منذ توليه وحتى رحيله، وهذه الجهود هي الدافع الأول لى للاستمرار على نفس النهج".

وأضاف محمد أحمد مرسي، خلال حواره الخاص على قناة "ten"، أن الفريق محمد العصار تتلمذ على يديه العديد من الأجيال في القوات المسلحة، وتعلموا الإصرار والمتابعة والتخطيط.

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وذكر أن وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة، موضحًا أن مهمة الوزارة تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، وفقا لإمكانياتها البشرية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى تطوير المنظومة بالعمل في مصانع الوزارة لتكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائم بين جميع الجهات الصناعية العامة والخاصة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لديها إيمان تام بأن من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري.