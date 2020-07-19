شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهايه الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهابة شهر يوليو بدلا من يوم 20، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، وذلك تسهيلاً على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية. وتطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأسبوع الماضى وحتى الان . -الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.-الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو والجزر بـ5 جنيهات والخيار بـ4 جنيهات. Advertisements -الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلو ‎-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 15 جنيها.-الباميا الخضراء بـ20 جنيها ‎-التفاح البلدى بـ15 جنيها ‎-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها ‎-كانتلوب بـ7.5 " أناناس" جنيه ‎-بطيخ بـ5,5 جنيه ‎-الموز المستورد بـ24 جنيها ‎-العنب بـ11 جنيها

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