شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ غدا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، اعتبارا من غد الإثنين في القرى المستهدفة، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذ المرحله الأولى فى 143 قرية ضمن 11 محافظة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أن مبادرة حياة كريمة بلا أمية تدخل حيز التنفيذ بداية من الإثنين المقبل في 25 قرية بمحافظة البحيرة لافته الى ، أن الوزارة تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.

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وأشارت نيفين القباج، إلى أن الوزارة تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسم/الجنس/السن/الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين، وتساهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان مواصلة التعليم وإجراء متابعة للفصول؛ للوقوف على جدية العمل بفصول المشروع، وتوفير ما يلزم لإجراء المتابعة مع الالتزام بتنفيذ توصيات تقارير المتابعة.

ولفتت نيفين القباج إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من ٣ إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي، وأن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفني اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية.