مجلس كلية دار العلوم :الاصطفاف الوطني ضرورة لضمان أمن وسلامة الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس كلية دار العلوم جامعة القاهرة في اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور عبد الراضي رضوان عميد الكلية عن تأييده ودعمه للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا وقوفه بجانب القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن داخليا وخارجيا في ظل التداعيات المتسارعة إقليميا ودوليا.
وأكد مجلس دار العلوم أن الاصطفاف الوطني أصبح ضرورة حتمية لضمان أمن وسلامة الوطن في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية،وحماية حدودها الوطنية ولأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية واداء دورها التاريخي، وهذا الاصطفاف الوطني رسالة قوية للعالم أجمع على قوة وسلامة الجبهة الداخلية ودعم الدولة ومؤسساتها وقوتها خير أجناد الأرض.
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