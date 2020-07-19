شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: غدا إعلان موعد بداية شهر ذى الحجة وموعد الوقوف بعرفات وعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم غدا الاثنين، الإعلان عن موعد بداية شهر ذى الحجة والوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما كتبته الدار عبر حسابها على تويتر.



الإفتاء

من ناحية أخرى، كشفت دار الإفتاء عما ما هو الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام، حيث قالت: "اختلف الفقهاء فى الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال"، القول الأول: أفضل الأضاحى هى البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية.

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أما القول الثانى: أفضل الأضاحى هى الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم، بينما القول الثالث: أفضل الأضاحى ما كان أكثر لحمًا وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل.

وأشارت اإفتاء إلى أن القول الراجح فى هذه المسألة، هو قول المالكية فى أن الأفضل فى الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضحى بالكباش من الغنم.