شكرا لقرائتكم خبر عن "مهارات التواصل فى السنة النبوية" أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعنوان: "مهارات التواصل في السنة النبوية"، وذلك في إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية) للفكر الديني المستنير الكتاب الحادي والعشرين "مهارات التواصل في السنة النبوية" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

ويتناول الكتاب أهم وسائل وأساليب التواصل في السنة النبوية المشرفة، ويبرز بعض الجوانب الإنسانية في حياة رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ويبين أن الدعوة بالقدوة والحال أبين وأجل وأوضح وأكثر تأثيرًا من الدعوة بالمقال، فحال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل.

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كما يؤكد الكتاب، أن رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه بذل وسعه في سبيل البلاغ المبين، مستخدمًا سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل الدعوي والإنساني في أرقى صورها.

ويبين ضرورة الاقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في ذلك، وأن نتسلح بكل مهارات التواصل الحديثة والعصرية في سبيل أداء مهامنا الإصلاحية والدعوية المستنيرة، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ميسرين لا معسرين ولا منفرين.