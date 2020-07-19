مصرع طفل سقط في ترعة المريوطية.. والتحريات: "كان بيلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه غرقا بترعة المريوطية بمنطقة الهرم، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشاله جثته. تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط طفل في ترعة المريوطية بنطاق دائرة القسم. التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن الطفل كان يلهو رفقة صديقه، واختل توازنه وسقط في الترعة ليفارق الحياة غرقا. وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري بالجيزة لانتشال الجثمان وتسليمه إلى ذويه. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة.

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