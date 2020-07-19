محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله "دراجة نارية بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (10 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام -مبلغ مالي– هاتف محمول). Advertisements كما ضبطت مكافحة المخدرات (شخصين) بحوزته (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر معدة للترويج وزنت 1,850 كيلو جرام -مبلغ مالي– هاتف محمول –ميزان). كما ضبطت أجهزة الأمن (أحد الأشخاص وسيدة " لهما معلومات مسجلة") حال استقلالهما إحدى السيارات بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الفودو وزنت 500 جرام -مبلغ مالي– 2 هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم سيدة.. مكافحة المخدرات تضبط 5 أشخاص بحوزتهم 27 كيلو بانجو وهيروين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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