فوز تحالف الإنتاج الحربي بتنفيذ محطات للطاقة الشمسية بمبانى "العاصمة الإدارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):



أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فوز تحالف وزارة الإنتاج الحربي المصرية "بنها للإلكترونيات" وشركة SUNETCH لتصنيع ألواح إنتاج الطاقة الشمسية، بمناقصة تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي عدد 65 سطح للمباني الوزارية بالحي الحكومي بالإضافة إلى خزانات المياه الاستراتيجية بقدرة إجمالية حوالي 18 ميجاوات وبتكلفة قدرها 140 مليون جنيه مصري.

وأكد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن هذا المشروع جاء في ضوء تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتنويع مصادر الطاقة في "العاصمة الإدارية" وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وقعت عقد أعمال تصميم وتصنيع وتنفيذ وتوريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية.

وأضاف الحسيني أنه سيتم التنفيذ في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر ويأتي هذه المشروع في طليعة المشروعات التي تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتنفيذها في إطار تحقيق استراتيجيتها في إدارة شبكة توزيع الكهرباء بالمدينة بعد حصولها على رخصة التوزيع من جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء والأخذ بالمحددات والعوامل المعمول بها لتحقيق استدامة المدن الجديدة في مصر.