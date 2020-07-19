أخبار مصر | البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وشهد مجلس النواب، في الجلسة المنعقدة الأن، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وارجأ المجلس الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقًا للسنة الميلادية بدلًا من العام الهجري.

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وحرص مشروع القانون على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها، والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة 29 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات وتدقيقها فقد رُئى استبدال السنة المالية وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلًا من العام الهجرى.

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته، اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشـاء هيئتـي أوقـاف الكنيسـة الكاثوليكيـة والطائفة الإنجيلية

بينما يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدينية، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون من الدكتور أسامة العبد و60 نائب أخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة 2020، بالموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوة في الصحة والحقوق الانجابية في مصر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، غدًا الاثنين، قرار رئيس الجمهورية، رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الاثنين 27 من يوليو.