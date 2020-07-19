أخبار مصر | العناني يرد على تساؤلات الإعلام البيلاروسي حول الوضع السياحي بمصر

- المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

- تم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، وهي المحافظات ذات الكثافة سكانية الأقل ونسب الإصابة بها تكاد تكون منعدمة.

- الإجراءات الوقائية تبدأ منذ دخول الضيف، وتشمل إجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة وتطهير اليدين، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي.

- التقيت الكثير من السائحين ومن بينهم السياح البيلاروس خلاله زيارتي الأخيرة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة والذي أكدوا على التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الصحية، وأن هذه الإجراءات لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

- تربطنا علاقات وثيقة وروابط تجمع شعوب البلدين، والسائحين البيلاروس كانوا أول الرحلات التي قصدت مصر في أول 48 ساعة منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ثقة منهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر ولاسيما في ظل تعلقهم بالشواطئ والمقاصد السياحية المصرية.

- جميع الرحلات السياحية التي وصلت مصر بعد انتهاء رحلاتها السياحية عادت إلى بلادها دون إصابة واحدة.

- وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا منذ استئناف الحركة في أول يوليو الجاري 23 رحلة طيران من بينهم 12 رحلة إلى شرم الشيخ، 11 رحلات إلى الغردقة.

- كما أوجه الدعوة لوسائل الإعلام البيلاروسية المختلفة بزيارة مصر، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم الى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدولي الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي؛ مساء أمس، في ختام زيارته الرسمية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي، وشارك في المؤتمر أهم ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية من وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية.

الجدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار في زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.