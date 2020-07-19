أخبار مصر | "العناني" يدعو السائحين البيلاروس للاستمتاع بزيارة مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "العناني" يدعو السائحين البيلاروس للاستمتاع بزيارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددًا من اللقاءات التليفزيونية، مع عدد من وسائل الإعلام، وذلك في ختام زيارته أمس للعاصمة البيلاروسية منسك، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بعد انتهاء جولته هناك.

ومن القنوات التي التقى بها الوزير، قناة بيلاروسيا ١ والقناة البلاروسية الرئيسية، وعدد من المقابلات مع الصحف والمجلات الرئيسية في بيلاروسيا، وتلقى منهم عدد من الأسئلة التي دارت حول الرحلات النيلية (النايل كروز) بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما وأسعار هذه الرحلات، وأشاروا إلى رغبة الجانب البيلاروسي في تنظيم برامج لزيارة المعالم الأثرية في القاهرة ومنها المتحف المصري بالتحرير.

وخلال هذه اللقاءات، وجه الوزير الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم الى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

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وتناول الحديث عن العلاقات الوثيقة بين البلدين والروابط التي تجمع شعوب البلدين، مشيرا إلى أن السائحين البيلاروسيين كانوا من أول الرحلات التي قصدت مصر في أول 48 ساعة منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ثقة منهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر ولاسيما في ظل تعلقهم بالشواطئ والمقاصد السياحية المصرية.

ووصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا منذ استئناف الحركة في أول يوليو الجارى 23 رحلة طيران من بينهم 12 رحلة إلى شرم الشيخ، 11 رحلات إلى الغردقة.

الجدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، وزير السياحة والآثار في زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة، والعامة بوزارة السياحة والآثار.