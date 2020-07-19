أخبار مصر | السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

اطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على صحة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجراءه لعملية جراحية ناجحة.

وأعرب الرئيس، عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس السبت، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جهته، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدراً هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً له موفور الصحة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، دخول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية.