مصر | غرق طفل بترعة المريوطية.. ومحاولات لانتشال جثمانه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غرق طفل بترعة المريوطية.. ومحاولات لانتشال جثمانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الإنقاذ النهري، جهودهم اليوم الأحد، لانتشال جثة طفل سقط في ترعة المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفل في ترعة المريوطية، نطاق قسم شرطة الهرم.

بدوره، دفع مدير الحماية المدنية في الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، لانتشار جثة الطفل.

وتبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان، أنه حال لعب الطفل رفقة أحد أصدقائه، سقط في ترعة المريوطية، وجار المحاولات لانتشاله.

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على مدار أسبوع متواصل، عكف فريق بحث على أعلى مستوى - مكون من فرقة وسط الجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام - على كشف ملابسات تعرض رجل أعمال ليبي الجنسية، لسرقة حوالي مليون جنيه من داخل شقته.

داخل شقة سكنية بشارع عمان، في الحي الراقي بوسط محافظة الجيزة، كان يجلس رجل أعمال ليبي داخل شقته، ثم تفاجئ بطرق على الباب، وقوة أمنية تطلب منه فحص أوراق إقامته داخل البلاد، والعملات المالية التي يحوزها، وطلبوا منه تفتيش الشقة سكنه، وبعد سماحه لهم بالدخول، والتجول داخل شقته وتفتيشها، أبلغوه أنهم انتهوا من فحصهم، وأنها إجراءات روتينية للجنسيات الأجنبية المقيمة داخل البلاد.

اكتشاف السرقة

غادرت القوة الأمنية شقة رجل الأعمال، الذي جلس بمفرده بعدها لعدة دقائق، ثم توجه إلى حجرته، ليكتشف سرقة 47 ألف دولار، وألفين يورو، بما يقرب من مليون جنيه مصري.

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أسرع الليبي الجنسية إلى قسم شرطة الدقي، ليطلب مقابلة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث، حيث أخبره بما حدث معه في تلك الليلة المشؤومة.

فريق بحث على أعلى مستوى

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، رفقة الليبي إلى مسكنه بشارع عمان، لمعاينة شقته وفحص كاميرات المراقبة المركبة، في محيط العقار سكنه.

بدوره، شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليه، وتتبع خط سير هروب الجناة.

في اليوم السابع من السرقة، توصلت جهود فريق البحث المشرف عليه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى السيارة المستخدمة في الواقعة وصاحبها.

ضبط المتهمين

كما تم التوصل إلى أن المجني عليه، على خلافات مع رجل أعمال ليبي الجنسية متواجد بدولة ليبيا، وعند معرفته بمكان تواجد المجني عليه داخل مصر، استعان بضابط شرطة سابق، برتبة مقدم، كان يعمل في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأوضحت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن ضابط الشرطة السابق، استعان بـ 6 آخرين، لتنفيذ السرقة، كما تم التوصل إلى أماكن اختبائهم.

تم إعداد مأمورية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، حيث تمكنت من القبض على المتهمين بارتكابها الواقعة، واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إستعادة المبلغ المسروق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.