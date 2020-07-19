مصر | حركة ترقيات الداخلية.. اللواء يحيي عبد الكريم مديرًا لإدارة الجوازات والهجرة

ضمن حركة تنقلات وترقيات لعام 2020، أصدر وزير الداخلية قرارًا بترقية اللواء يحيى عبد الكريم، إلى منصب مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

جديرٌ بالذكر، أنَّ اللواء يحيي عبد الكريم، قد شغلَ منصب رئيس مباحث عدة بـ أقسام محافظة القاهرة، حيثُ تولى عدة مناصب داخل الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ثم انتقلَ للعمل بقطاع الأمن العام، ثم مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجوازات، ثم وكيلًا للإدارة العامة للمعلومات بقطاع الأمن العام، وصولاً لترقيتهِ في تلك الحركة مساعدًا للوزير للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وصدَّق وزير الداخلية، على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لِمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.

وتأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المُستقبلية.

Advertisements