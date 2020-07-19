مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مفاجأة بشأن الاعتداء على "منة عبدالعزيز".. ومقتل شاب بالسيدة عائشة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مفاجأة بشأن الاعتداء على "منة عبدالعزيز".. ومقتل شاب بالسيدة عائشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

دبحوه زي الخروف| "الخليج 365" في موقع مقتل شاب بالسيدة عائشة.. وجيرانه: عريس الجنة (صور)

يقال إن الجزاء من جنس العمل، ولكن أن يكون العمل الطيب مقابله الأذى هو ما أصبح معتادًا بين البشر لتتحول نهايات الأفلام العادلة التي تنصر الخير إلى نهايات ظالمة ترجح كفة الشر، وهو ما تعرض له شاب بسيط من القلة القليلة من ذوي القلوب النقية في هذا الزمن.

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لـ"فتاة التيك توك" منة عبد العزيز

قال علاء مصطفى، محامي المتهم مازن إبراهيم، في القضية المشهورة إعلاميًا باغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة التيك توك: إن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله.

تجديد حبس المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبد العزيز 45 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، تجديد حبس المتهمين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"اغتصاب منة عبد العزيز"، 45 يوما على ذمة التحقيقات

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ضبط 1591 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الداخلية، ضبط 1591 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة.

العقل المدبر ليبي والمُنفذ ضابط سابق.. ليلة سرقة مليون جنيه من رجل أعمال بالجيزة

على مدار أسبوع متواصل، عكف فريق بحث على أعلى مستوى - مكون من فرقة وسط الجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام - على كشف ملابسات تعرض رجل أعمال ليبي الجنسية، لسرقة حوالي مليون جنيه من داخل شقته.

الفتوى: عدم جواز إعادة تعيين مساعد الوزير بوظيفته السابقة

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة حول علاقة مساعد الوزير بوظيفته الوزارية.

تفاصيل ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسيل 15 مليون جنيه حصيله نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.