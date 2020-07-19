شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة للإعلام البيلاروسي: جميع الرحلات السياحية لمصر عادت بلادها دون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي، حيث عقد مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي مؤتمرا صحفيا دوليا، شارك فيه أهم ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية من وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية.

أكد «العناني» خلال اللقاء على التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لتطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في القطاع.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel، لافتا إلى استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، حيث تتمتع هذه المحافظات بكثافة سكانية قليلة ونسب إصابة تكاد تكون منعدمة.

وشد الوزير على حرصه لتفقد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن الفنادق تتبع إجراءات وقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وتقوم بإجراءات تطهير للأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي.

وقال «العناني»، أنه التقى الكثير من السائحين ومن بينهم البيلاروس خلاله زيارته الأخيرة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث أكدوا على التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الصحية، وأن هذه الإجراءات لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن .

وأكد وزير السياحة على أن جميع الرحلات السياحية التي وصلت مصر بعد انتهاء رحلاتها السياحية عادت إلى بلادها دون إصابة واحدة .

كما عقد الدكتور خالد العناني عدد من اللقاءات التليفزيونية منها قناة بيلاروسيا ١ والقناة البلاروسية الرئيسية، وعدد من المقابلات مع الصحف والمجلات الرئيسية في بيلاروسيا، قاموا خلالها بسؤاله عن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما وأسعار هذه الرحلات، وأشاروا إلى رغبة الجانب البيلاروسي في تنظيم برامج لزيارة المعالم الأثرية في القاهرة ومنها المتحف المصرى بالتحرير.

وأوضح الوزير أنه في ضوء تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، فقد تم إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للرحلات المباشرة إلى المحافظات السياحية، وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

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وخلال هذه اللقاءات، وجه الوزير الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم إلى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وتناول الحديث العلاقات الوثيقة بين البلدين والروابط التي تجمع شعوب البلدين، مشيرا إلى أن السائحين البيلاروسيين كانوا من أول الرحلات التي قصدت مصر في أول 48 ساعة منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ثقة منهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر ولاسيما في ظل تعلقهم بالشواطئ والمقاصد السياحية المصرية.

كان قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا منذ استئناف الحركة في أول يوليو الجارى 23 رحلة طيران من بينهم 12 رحلة إلى شرم الشيخ، 11 رحلات إلى الغردقة.