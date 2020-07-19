قداسة البابا يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر الأحد، مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتابع قداسته أعمال التجديد الجارية في أيقونات المزار التي يقوم بها فريق عمل بقيادة الراهب القمص مكسيموس الأنطوني إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في مجال تجديد الأيقونات والفريسكات. البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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