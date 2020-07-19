شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل والدة ريهام السهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحلت، اليوم الأحد، والدة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «المواجهة» على شاشة إكسترا نيوز.

وقد تولت «ريهام» عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتواصل مع عدد من الإعلاميين المقربين من ريهام، لم يكشف أحد سبب الوفاة أو مكان الدفن حتى الآن.