شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: ٩١٢ مرشحًا تقدموا لـ«انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن 912 تقدموا للترشح في انتخابات مجلس النواب بنظامي القائمة والفردي، بعد غلق باب تقديم الطلبات أمس الأول.

وقال المستشار إبراهيم إن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تراجع الطلبات وتفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت، أمس، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال كشفين أمام مقار الـ27 محكمة ابتدائية، أحدهما بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنًا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي -إن وجد- أو كونه مستقلا، والثانى بأسماء القوائم التي ينتمى إليها المرشحون والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابى لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين حتى غد، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

ونبه المستشار إبراهيم إلى أن دوائر مجلس الشيوخ تختلف عن دوائر النواب، وإجرائهما معًا، كان سيؤدى لمشكلات كثيرة وطعون، وحالة التباس بين الناخبين والقضاة، خصوصًا أن إجراء الانتخابات إلكترونيًا فشلت في التجارب والتطبيق، لأنها تحتاج لوقت، ومن ثم سيتم تطبيقها في بعض المحافظات كتجربة أولية.

وأضاف لاشين، في تصريحات، مساء أمس الأول، أن عدد الناخبين المسجلين هم 63 مليونا، مؤكدًا أن قاعدة الانتخابات في مصر هي الأنقى، وأشار إلى أن الضوابط التي أعدتها الهيئة للمرشحين تتضمن السماح للمرشح بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومكبرات الصوت، واللافتات حال موافقة أجهزة المحليات حتى لا يتم تشويه المظهر الجمالي للمحافظة، مع حظر الدعاية داخل دور العبادة، مشددًا على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وكشف لاشين، أن الهيئة قررت تعقيم اللجان قبل الاقتراع وبعده وفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح وتوفير الكمامات أمام المجمع الانتخابى، وقفازات خاصة، على ألا يستخدم الحبر الفسفورى ويتم الاكتفاء بالتوقيع في الكشوف في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون على مرحلة واحدة لأن الأعداد ليست كبيرة، وتتمثل في 100 مقعد للفردي وكذلك القوائم، و«اختزلنا الوقت توفيرًا للعديد من الأمور»، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً في كل اللجان، متوقعا أن يكون إقبال المواطنين على التصويت كبيرًا.

وعلى الصعيد نفسه بدأت لجان تلقى أوراق الترشح فحص الطلبات، كما بدأت مرحلة تلقى التظلمات والطعون، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

في الإسكندرية، بلغ إجمالى المرشحين على الـ7 مقاعد الفردية، 72 مرشحًا، منهم 48 مستقلًا، بينهم 11 سيدة مستقلة وواحدة حزبية.

ويتصدر حزب مستقبل وطن الأحزاب المتنافسة على المقاعد الفردية بـ6 مرشحين، يليه حماة الوطن، 5، والنور 4 وكل من الإصلاح والنهضة مرشحين اثنين.

وتخوض 7 أحزاب هي: الوفد، الشعب الجمهوري، مصر بلدي، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الوفد الجديد، الانتخابات بمرشح واحد لكل منها.

وبالنسبة للقوائم، تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، 3 قوائم عن محافظات غرب الدلتا، (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، هي: «القائمة الوطنية من أجل مصر»، و«الاتحاد»، و«القائمة المصرية تحيا مصر».

Advertisements

وتضم كل قائمة 15 مرشحًا، 7 عن كل من الإسكندرية، والبحيرة، ومرشح واحد عن محافظة مطروح.

وفي شمال سيناء، سحب حسين صباح طلب ترشحه، ليبقى في القائمة الأولية للمرشحين كل من سالم العكش عن حزب مستقبل وطن، ومروة فؤاد عن حزب مصر القومي، والمستقلين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، وعبدالكريم ياسين بدوي، وسعيد موسى صبيح، ومنصور الرياضي، وحسن أحمد حجاب، وحسين صباح.

وفي الأقصر، انتهت المحكمة الابتدائية، من فحص ملفات 28 مرشحًا على مقعدى الفردي المخصصين للمحافظة، لتحديد ترتيب الأسماء حسب أولوية التقديم وتسليم الرموز الانتخابية، وتنتظر المحكمة الطعون ضد المرشحين.

وفي القليوبية، استخدم 64 مرشحًا على المقاعد الفردية وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية، قبيل الإعلان عن الكشوف النهائية وعدم بدء الدعاية القانونية.

وبدأ 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن نشر صورهم وسيرتهم الذاتية وهم: الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهير بـ«السيد حجازي» من شبرا الخيمة وسمير محمد البيومى، من القناطر الخيرية ومصطفى سعيد أمين من مركز قليوب، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومصطفى بيومي محمد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري.

وفي المنيا، أنهت لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار أشرف عقيل، أعمالها بتلقى طلبات 29 مرشحًا على 5 مقاعد فردية، منهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حماة الوطن، و2 عن المؤتمر، ومرشح عن مصر القومى، و16 مرشحا مستقلا، وسيدة واحدة عن مركز المنيا، وفى دمياط تقدم 18 للترشح في الانتخابات.