شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يهنئ مدير المباحث لترقيته إلى رتبة لواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، التهنئة للعميد محمد المناوي، مدير مباحث الجمارك، لترقيته لرتبة اللواء بقرار من وزير الداخلية.

وأشاد نجم، في بيان لمصلحة الجمارك، بجهود المناوي خلال الفترة الماضية والتي أسهمت بالتنسيق مع مصلحة الجمارك في ضبط العديد من محاولات التهرب واستعادة ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تواصل يومي بين أجهزة مكافحة التهريب بالجمارك ومباحث التهريب حيث ينظمان حملات مشتركة للرقابة على المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة وضبط السلع المستوردة والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، كما انهما يتعاونان في جمع المعلومات الاستخبارية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون، لافتا إلى ان الفترة الاخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط.

وأشار لأهمية الحملات المشتركة التي تقوم بها أجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبة بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ على الأمن الاقتصادي لمصر واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها بل الأهم تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها على النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.