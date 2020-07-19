شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها بتكلفة 12 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مستشفى الرمد بعد تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه.

بدأ الافتتاح بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى ثم استمع المحافظ ومرافقوه الى شرح لمراحل التطوير التى تمت بالمستشفى وتاريخ إنشائها الذى يبدأ من عام 1911 وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مستشفى الرمد بأقسامها المختلفة من الاستقبال والعيادات الخارجية وغرف العمليات والعناية والتى تستقبل أكثر من 1000 مريض يومياً.

وتفقد المحافظ أقسام أبحاث العيون والمعمل والصيدلية وغرف العمليات وباقى الأقسام مشيداً بمستوى التطوير بالمستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية فى مجال العيون والرمد.

وأشار الى أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها