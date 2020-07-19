محافظوا الأقاليم يتابعون حصاد اليوم الثامن بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محافظوا الأقاليم، حصاد اليوم الثامن بالموجة الـ16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمركز والمدن، موجهين بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وفي كفر الشيخ، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حصاد اليوم الثامن بالموجة الـ16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلطيم، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار «المحافظ» إلى أنه تم تنفيذ 12 قرار إزالة حالات مباني بمساحة 25200م2، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة موضحًا أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وفي الأقصر، أعلن المهندس أحمد الطيب، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، أن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة أسفرت حتى الآن عن تنفيذ إزالة 309 حالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 61414 متر مربع.

وأضاف أنه تم تنفيذ وإزالة 89 حالة تعد بالزراعة بإجمالى مساحة بلغت 18 سهم و13 قيراط و153 فدان.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس، نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.

وفي المنوفية، صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ (376) حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 200 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 14 ألف و836 م2، وتنفيذ 176حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 175 فدان و6 قيراط و10سهم بمختلف جهات الولاية، ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس السبت إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة و11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

وفي الإسماعيلية، أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وقال «بشارة» إن الحملة شملت التعديات على املاك الدولة في مركزى التل الكبير والقنطرة غرب وتضمنت في التل الكبير إزالة عدد 16 حالة تعدي في صورة بناء (اسوار ومنازل بدون ترخيص وتعدي على املاك الدولة ) بإجمالي مساحة ( 7109،8 م٢ ) وشارك في الحملة مسؤولي الاداره الهندسيه وقسم الإشغالات والحملة الميكانيكية بمعدات الوحدة المحلية.

وأكد «المحافظ» على أنه تم إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية الشهيد خيري بالقنطرة غرب، وإزالة ٣ حالات بإجمالي مساحة ١٢٦٢ مترًا مربعًا، وهى ٣ حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية باجمالي مساحة ١٢٦٢ مترا مربعا بناحية قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب عبارة عن مزرعة دواجن غير مكتملة البناء من الطوب الابيض وتم الإزالة الفورية لها، وإزالة غرفة من الطوب الأبيض غير مكتملة البناء.

وكشف المحافظ عن استمرار الحملات الميدانية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مطالبًا المواطنيين بالالتزام بالقانون وانه لا تراجع عن استرداد أراضي الدولة والحفاظ عليها.

وفي المنيا، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إن مراكز المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.

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وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 148 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 783 متر مربع، و60 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 15438 متر مربع، و75 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 11113 فدان، و13 قيراط.

وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، ازالت 58 حالة تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2358 فدان، و13 قيراط، بالإضافة لإزالة 36 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 10987 متر مربع.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من إزالة 10 حالات تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1050 متر مربع.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي، 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 320 متر مربع، كما تم إزالة 7 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 303 فدان.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 10 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 693 متر مربع، وحالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 10 متر مربع، و7 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 7089 فدان.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 3 حالات على أراضي زراعية خاصة بمساحة 90، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 6 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 2552 متر مربع، و3 حالات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 363 فدان، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، 3 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 519 متر مربع.

وأكد المحافظ، إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وفي القليوبية، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم إزالة 94 حالة تعدي بمساحة 23640 م2 منذ إنطلاق الموجه الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومن بين هذه الحالات تنفيذ 21 حالة تعد على حرم النيل والمجاري المائية بمساحة 4000 متر مربع تمثلت في قاعات أفراح وكافتيريات ومبان خرسانية، كما تم إزالة 13 حالة على الأراضي الزراعية في قليوب على مساحة 1415 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.