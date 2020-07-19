شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات المنوفية»: تحرير محاضر غش ضد 4 طلاب بالثانوية العامة ونقل آخر للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة إمتحان مادة «الجيولوجيا ،التفاضل والتكامل، علم النفس والإجتماع» حيث صرح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 31855 طالب وطالبة وعدد الحضور 31521 وعدد الغائبين 334 طالب بنسبة حضور 98،95% ونسبة غياب 1.05%

هذا وقد رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين لقيامهما بالغش عن طريق الموبايل بمدرسة المساعى المشكورة بشبين الكوم.

وفى تلا تم نقل طالبة بالإسعاف لإصابتها بإغماء بمدرسة الشهيد جميل بابل بتلا .

، وفى الشهداء تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين قام بإستخدام التليفون المحمول في الغش وكذا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبان لحيازتهم تليفونات محمول داخل اللجنة بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدا أولياء الامور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوي حرصا على صحتهم.

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