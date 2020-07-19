شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة التفاضل تبكي طلاب الثانوية.. وسهولة الجيولوجيا.. وتباين الآراء حول علم النفس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» و«التفاضل والتكامل» و«علم النفس والاجتماع» بإجمالي 630 ألف و713 طالب وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية» بإجمالي 278 ألف و330 طالب وطالبة، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة «التفاضل والتكامل» بإجمالي 103ألف و315 طالب وطالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة «علم النفس والاجتماع» بإجمالي 249 ألف و68 طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وشكا طلاب الشعبة الرياضية من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق، ودخل الطلاب في حالة من البكاء وانهارت الطالبات بسبب عدم تمكنهم من الاجابة على كثير من أسئلة الامتحانات.

فيما عبر الطلاب عن سهولة امتحان الحيولوجيا، وتباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار حجازي أنه قد تم التنبيه على السادة مشرفي عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 5 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول- سماعة أذن)، في إدارات («براني» بمحافظة مطروح، «الجمالية» بمحافظة الدقهلية، «أبوتيج» بمحافظة أسيوط، «بلطيم» بمحافظة كفر الشيخ، «بلقاس» بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

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ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 3 من الطلاب في إدارة «منفلوط» بمحافظة أسيوط، مصر الجديدة، شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» و«التفاضل والتكامل» و«علم النفس والاجتماع» والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الكيمياء والفيزياء) وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.