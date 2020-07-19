شكرا لقرائتكم خبر عن 130 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المنيا.. وارتفاع حالات الشفاء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأعلن مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي 7 مصابين من الوباء، وعودتهم إلى منازلهم لقضاء فترة العزل، فيما لفظ مصابان اثنان أنفاسهما داخل قسم الرعاية متأثرين بالوباء، وواصل الطاقم الطبي علاج 75 مصابًا داخل أقسام العزل.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة، شفاء 123 متعافيًا من الفيروس، بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 4322 متعافيًا.

وفي قنا، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا خروج 31 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، من بينهم عدد من كبار السن، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1033 حالة.

وفي بني سويف، أعلنت مديرية الصحة عن تعافي 20 حالة جديدة من المصابين في عزل المدينة الجامعية ومستشفى الفشن المركزي ومستشفى الحميات، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وفي الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج سيدة معمرة تدعى «إنصاف ع. ح.»، وتبلغ من العمر 83 عامًا بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا، كانت في قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.

وفي قنا، نجح طاقم طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة ثلاثينية، مريضة بكورونا، أنجبت طفلة بعد دخولها المستشفى بساعات قليلة، حيث كان وضع الجنين غير مستقر.

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وفي القليوبية، تراجعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت نسبة الشفاء بين أعداد المصابين، ما أدى إلى انحسار أعداد المصابين وارتفاع حالات الشفاء في المستشفيات الـ13 التي أعلنتها وزارة الصحة وتستقبل حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت الدكتورة أمنية خليل، مدير مستشفى بنها التعليمي، شفاء وخروج 188 حالة بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى حتى الآن 25 مريضًا ويتم تقديم الخدمة لهم من الفريق الطبي، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس بالمستشفى تخطت الـ85%.